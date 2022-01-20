Київрада закликала владу припинити політичне переслідування Порошенка

"Політичні переслідування - це бумеранг, який б’є по Україні. Бо сіяти хаос та нестабільність в той час, коли ворог стоїть на державному кордоні означає ставити під загрозу суверенітет України та її незалежність… Використання центральною владою адмінресурсу, переслідування, обшуки, суди та тиск проти політичних опонентів лише розколють країну зсередини", - йдеться у зверненні.

Депутати Київради переконані, що політичні переслідування - "це короткий шлях до узурпації влади": "попередні спроби узурпації влади закінчилися захопленням українського Криму та окупацією Донбасу. Центральна влада більше не має права на цю помилку".

Тому депутати Київради закликали центральні органи влади припинити політичний тиск та кримінальне переслідування демократичної опозиції, змінити пріоритети і перед загрозою російського військового вторгнення об’єднатися "навколо захисту інтересів та кордонів держави".

Раніше такі звернення ухвалила Львівська обласна рада, Чергінівська обласна рада та низка місцевих рад.

Також під час візиту до Києва Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Україну до єдності та продовження реформ. За його словами, реакція на агресію Росії вимагає єдності всередині країни.