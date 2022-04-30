RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області заборонили відвідувати кладовища в районах, які були окуповані

Фото: у Київській області заборонили відвідувати кладовища в районах, які перебували під окупацією (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Київська обласна військова адміністрація заборонила відвідувати кладовища на поминальні дні на територіях, де велися активні бойові дії або перебували під окупацією. Жителів інших районів області закликали утриматися від візиту до могил своїх близьких.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"На територіях, що знаходилися в епіцентрі бойових дій або під окупацією, відвідувати кладовища для повного розмінування заборонено", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликали всіх жителів Київської області утриматися від відвідування кладовищ під час поминальних днів. Зазначається, що рятувальники роблять все можливе для їх якнайшвидшого розмінування.

"Подбайте про власну безпеку під час пам'яті померлих рідних і уникайте масових скупчень людей на період поминальних днів", - попередили в адміністрації.

Нагадавши, у Луганській області заборонили відвідування кладовищ на поминальні дні.

Війна Росії проти України йде 66-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в УкраїніВторгнення Росії до України