У Київській області затримали професійного крадія. Вилучили два РПГ, гранату й зброю

Згідно з даними слідства, 1 жовтня, правопорушник вдерся до магазину Бориспільського району та викрав цигарки й продукти на суму майже 100 тисяч гривень.

Під час розслідування правоохоронці встановили особистість крадія. Ним виявився 37-річний житель Броварського району, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків поліція вилучила у зловмисника викрадені речі, вогнепальну зброю, гранату, два гранатомети й знаряддя для проникнення.

"За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - пише пресслужба.

Фото: у Київській області затримали професійного крадія (npu.gov.ua)