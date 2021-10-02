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В Киевской области задержали профессионального вора. Изъяли два РПГ, гранату и оружие

Автор: Сергей Пышкин

Полиция Киевской области задержала профессионального вора, который ворвался в магазин 1 октября. У мужчины изъяли РПГ, гранту и огнестрельное оружие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, 1 октября, преступник ворвался в магазин Бориспольского района и похитил сигареты, а также продукты на сумму почти 100 тысяч гривен.

Во время расследования правоохранители установили личность вора. Им оказался 37-летний житель Броварского района, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Во время обысков полиция изъяла у злоумышленника похищенные вещи, огнестрельное оружие, гранату, два гранатомета и орудия для проникновения.

"По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (Кража) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба.

Фото: в Киевской области задержали профессионального вора (фото npu.gov.ua)

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ЗадержаниеКиевская область