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У Київській області затримали "монаха", якій співпрацював з окупантами, - прокуратура

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Київська область, Середа 20 квітня 2022 19:54
У Київській області затримали "монаха", якій співпрацював з окупантами, - прокуратура "Монах" співпрацював з окупантами (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мешканцю зруйнованого військовими РФ села Макарівської ОТГ повідомлено про підозру у співпраці з окупантами. Чоловік надав окупантам житло та забезпечував їх продуктами харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх.

Підозрюваний надав окупантам житло та забезпечував їх продуктами харчування. Також він повідомляв ворогу про місце проживання забезпечених громадян, будинки яких військові країни-агресора потім грабували.

Також чоловік представлявся монахом і здійснював освячення ворожої техніки та проводив обряди хрещення військових РФ.

"Російські військові, яким він допомагав, розбили село Андріївка вщент - воно зазнало найбільших руйнувань під час військової агресії РФ серед населених пунктів Макарівської ОТГ. Знищено понад 60 % інфраструктури села", - повідомили в прокуратурі.

Підозрюваному повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

У Київській області затримали &quot;монаха&quot;, якій співпрацював з окупантами, - прокуратура

У Київській області затримали "монаха" за співпрацю з окупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що в Укрзалізниці викрили двох колаборантів.

Також ми писали, що у Житомирській області затримали трьох колаборантів, які у соцмережах підтримували війну в Україні.

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