У Київській області затримали банду викрадачів елітних авто

Поліція затримала 12 учасників банди

В Киевской области задержали участников банды угонщиков элитных автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Сообщается, что задержаны 12 участников преступной группировки. Во время обысков у них обнаружили и изъяли наличные, специальные устройства для сканирования и запуска двигателя, устройства для подавления сигналов, различные номерные знаки, рации, мобильные телефоны, дубликаты ключей.

Лидером банды оказался 27-летний житель Броваров, который разработал и наладил схему угонов автомобилей и их продажу. Продолжается следствие.

Фото: задержание банды угонщиков (mvs.gov.ua)

Напомним, в январе Рада провалила закон об ужесточении наказания за взлом систем защиты автомобиля с использованием электронного устройства.

Отметим, как писало РБК-Украина, по состоянию на октябрь 2018 года в Украине сотрудники полиции зарегистрировали около 5 тысяч угонов. К уголовной ответственности привлечены почти 2 тыс. человек. В 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зарегистрировано вдвое меньше угонов.