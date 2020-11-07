У Київській області затримали двох поліцейських за вимагання 0,5 млн гривень

Двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції затримали за вимагання грошей. Вони вимагали від чоловіка 500 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР затримали "на гарячому" двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України, які з корисливих мотивів вимагали та отримали від громадянина України грошові кошти", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними, співробітники Національної поліції вимагали від громадянина 500 тисяч гривень за сплату неіснуючого боргу.

"6 листопада працівники ДБР затримали правоохоронців після отримання ними частини певних грошових коштів у сумі 85 тисяч гривень. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання щодо їх запобіжного заходу", - наголошується ц повідомленні.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці затримали виконуючого обов'язки начальника одного з головних управлінь Державної фіскальної служби. Чиновника підозрюють у вимаганні 200 тисяч доларів (понад 5 млн гривень) за закриття кримінального провадження.

Нагадаємо також, протягом декількох років 33-річний житель Дніпра погрозами примушував потерпілого заплатити йому 620 тисяч гривень неіснуючого боргу.