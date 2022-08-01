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В Київській області вибухотехніки знешкодили нездетоновану РПГ: відео

Фото: в Київській області вибухотехніки знешкодили нездетоновану РПГ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бучанському районі, Київської області вибухотехніки знешкодили нездетоновану реактивну протитанкову гранату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника обласної поліції Андрія Нєбитова.

"На Київщині вибухотехніки продовжують очищати деокуповані території від ворожих боєприпасів. Днями в Бучанському районі виявили нездетоновану РПГ, яку перевезли та знищили на спеціальному майданчику", - пише Нєбитов.

Начальник обласної поліції закликав телефонувати на спецлінію 102 у разі виявлення підозрілих предметів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно мешканка села Мила під Києвом підірвалася на міні. Жінку не вдалося врятувати.

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