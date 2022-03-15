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У Київській області вводять комендантську годину на дві доби

Автор: Анна Шиканова

У Київській області вводять комендантську годину на майже півтори добу. Жителям області потрібно буде перебувати вдома або в укриттях до ранку 17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу.

"Комендантську годину на майже півтори доби ввели не тільки в столиці, а й по всій Київській області. Вона діятиме, як у Києві, з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня", - сказано в повідомленні.

Територією Київської області буде заборонено пересуватися без спеціальних перепусток.

Виходити можна тільки для того, щоб перейти в укриття. Прохання всіх жителів підготуватися до того, що доведеться весь цей час знаходиться вдома або в укритті.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві ввели комендантську годину з вечора 15 березня до ранку 17 березня.

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Київська областьКомендантська година