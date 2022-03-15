У Київській області вводять комендантську годину на дві доби

У Київській області вводять комендантську годину на майже півтори добу. Жителям області потрібно буде перебувати вдома або в укриттях до ранку 17 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу.
"Комендантську годину на майже півтори доби ввели не тільки в столиці, а й по всій Київській області. Вона діятиме, як у Києві, з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня", - сказано в повідомленні.
Територією Київської області буде заборонено пересуватися без спеціальних перепусток.
Виходити можна тільки для того, щоб перейти в укриття. Прохання всіх жителів підготуватися до того, що доведеться весь цей час знаходиться вдома або в укритті.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві ввели комендантську годину з вечора 15 березня до ранку 17 березня.
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