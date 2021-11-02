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У Київській області запровадили посилений контроль за дотриманням карантину

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Київська область, Вівторок 02 листопада 2021 13:35
У Київській області запровадили посилений контроль за дотриманням карантину Фото: контроль за дотриманням карантину посилили у Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Київській області запровадили посилений контроль за дотриманням карантину. Створено 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди по території області.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської ОДА.

Спочатку перевірки мали профілактичний характер, але сьогодні контроль в регіоні запровадили посилений, зазначив Володін.

41 мобільна група проводитиме рейди по території області. До її складу будуть входити представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади.

"Вони посилено контролюватимуть, як в регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачених "червоною" зоною. Безумовно, протиепідемічні норми є достатньо жорсткими, але ці вимоги є вкрай необхідними для подолання пандемії", - сказав голова Київської ОДА.

Правила карантину в "червоній" зоні

Київська область перебуває в "червоній" зоні.

Тому усі 100% відсотків працівників та відвідувачів закладів харчування, торгових центрів, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест, проведений не пізніше 72 годин.

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