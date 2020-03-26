На трасі Київ-Одеса зіткнулись вантажівка і два автобуси, загинули двоє людей

Сьогодні, 26 березня, у Київській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) двоє водіїв загинули на місці та чотири людини постраждало. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві (ГУ ДСНС).

Як повідомляється, на автошляху Київ-Одеса сталося зіткнення вантажного автомобіля Mersedes та двох автобусів "ПАЗ". У результаті ДТП двоє водіїв загинули на місці та ще чотирьох потерпілих рятувальники деблокували з понівечених автівок та передали працівникам медичної допомоги.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці в результаті зіткнення легковика з інкасаторським мінівеном загинуло двоє осіб та ще одна людина отримала травми.

Також, на трасі Київ-Харків сталося зіткнення автомобіля і вантажівки, в результаті чого постраждали семеро людей. У момент удару вантажне авто перекинулося і частково пошкодило сходинки і навіс стаціонарного поста поліції.

РБК-Україна раніше повідомляло, що у Вінниці 17 березня в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги, постраждали п'ятеро людей.