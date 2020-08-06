У Київській області під час чистки каналізації загинули троє людей

Вчора близько 23:00 у Київській області під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей. Ще одну особу госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, інцидент стався у селі П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку. Зазначається, що працівники отруїлися парами газів, що призвело до відповідних наслідків.

Нагадаємо, у Харкові 27 липня під час ремонтних робіт на очисних спорудах загинули четверо комунальників через отруєння аміаком.

Крім того, у місті Лохвиця (Полтавська область) на території приватного домоволодіння загинуло троє людей внаслідок отруєння небезпечними парами.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей.