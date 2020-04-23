У Київській області встановили причетного до лісової пожежі

Правоохоронці встановили причетного до виникнення лісової пожежі у Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як встановила поліція, 29-річний мешканець села Червоний Ріг спалював сміття на власному подвір’ї, але через вітер вогонь перекинувся на сухостій. Спочатку згоріли сусідське господарське приміщення та огорожа, а потім пожежа поширилася на ліс.

Зазначається, що за фактом було відкрито провадження за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді штрафу на суму до 153 тисяч гривень або позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі сталася масштабна пожежа у національному парку Бєбжанський. Попередньо, пожежа могла статися через фермерів, які незаконно спалювали траву. Вогнем було охоплено близько 6 тисяч гектарів болотних лугів та лісів.

Також РБК-Україна писало, що у Чорнобильській зоні відчуження для запобігання поширенню лісових пожеж рятувальники створили 800 км мінералізованих смуг. Наразі в зоні відчуження продовжується локалізація трьох осередків поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора і Рудьки-Буряківка.