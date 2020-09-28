Під Києвом невідомі стріляли в бізнесмена і пограбували його на 200 тисяч доларів

У Київській області двоє злочинців влаштували розбійний напад на підприємця. Вони викрали з авто бізнесмена 200 тисяч доларів та зникли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 37-річний киянин разом зі своїм поплічником напали на жителя одного з сіл Обухівського району. Зловмисники перестріли його на дорозі, зробивши видимість, що ремонтують автомобіль. Коли чоловік запропонував їм допомогу, вони вистрілили у нього, однак куля влучила в автомобіль бізнесмена.

Після цього зловмисники з викраденою готівкою зникли у невідомому напрямку. Викрили їх оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Обухівського відділу поліції та Служби безпеки України. Силову підтримку здійснювали бійці КОРД.

Зазначається, що під час проведення невідкладних слідчих дій на місці скоєння злочину, обшуку автівки зловмисників та за адресами проживання підозрюваних, правоохоронці виявили вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, кастет, мобільні термінали, банківські картки, пакети з грошима, пластикову маску.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння інших подібних злочинів.

Нагадаємо, у Києві в одному з торговельно-розважальних центрів на Оболонському проспекті сталася стрілянина, у результаті якої одна людина була поранена.

Крім того, у центрі Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів; в результаті інциденту отримали вогнепальні поранення двоє людей.