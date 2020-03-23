У Київській області створять антикризовий центр для боротьби з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Центр буде надавати допомогу працівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом

У Київській області створять антикризовий центр допомоги для тих, хто залучений до боротьбі з коронавірусом. Про це на брифінгу заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає РБК-Україна.

Як зазначили в ОДА, робота центру буде спрямована на надання допомоги медпрацівникам, рятувальникам, комунальникам і іншим співробітникам критичної інфраструктури, які підтримують життєдіяльність області.

"Майданчик антикризового центру об'єднає і скоординує зусилля благодійних фондів, підприємців і влади, задля всебічної допомоги тим, хто зараз рятує здоров'я і життя нашого суспільства", - повідомив Володін.

На даний момент в ОДА екстрено вирішуються всі організаційні питання створення центру. Протягом доби будуть повідомлені деталі роботи антикризового центру.

"Буде повідомлено розташування антикризового центру, адреса, контактні телефони, джерела інформування людей, графік роботи", - повідомив голова Київської ОДА.

Зазначимо, у Київській області зараження коронавірусом лабораторно підтверджено у п'яти осіб. Всі інфіковані коронавірусом проживають в Обухівському районі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за введення надзвичайного стану в Україні через поширення коронавірусу.