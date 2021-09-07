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У Київській області згоріла церква

Автор: Инна Собора

У Київській області вранці загорілася церква Івана Богослова. Загорання виникло у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла 7 вересня о 06:05.На місце було направлено рятувальників із двох частин у найближчих населених пунктах.

По прибуттю встановлено, що горить церква.

"Пожежу локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 08:10. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

На місці виклику працювало 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Фото: в Київській області згоріла церква (kv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно у Києві горів костел Святого Миколая. Попереднью причиною пожежі стало коротке замикання, яке виникло в органі.

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Київська областьПожежа