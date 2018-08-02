У Київській області росіяни побили двох чоловіків за зауваження

Одного з них госпіталізували з травмою голови та грудної клітки

У селі Саливонки Київської області росіяни побили двох чоловіків за зауваження. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Як повідомляється, місцевий житель зробив зауваження двом молодим чоловікам, які ставили риболовні сітки на водоймі, яку він орендує. У відповідь на це невідомі накинулись на нього та жорстоко побили. 59-річного чоловіка госпіталізували з травмою голови та грудної клітки.

"На зауваження ще одного місцевого мешканця нападники відреагували також агресивно: спочатку побили, потім сокирою та битою пошкодили його автомобіль ВАЗ 2101", - повідомляють у поліції.

Нападників затримали, ними виявилися громадяни Росії віком 19 та 29 років. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Про їхнє затримання правоохоронці повідомили у посольство Російської Федерації та консульський відділ МЗС України.

Нагадаємо, 4 липня прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила про те, що у Сумській області розкрито потрійне вбивство.

4 липня виявили три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані в полі. Підозрюваних у злочині вдалося знайти. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна