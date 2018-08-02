В Киевской области россияне избили двух мужчин за замечание

Одного из них госпитализировали с травмой головы и грудной клетки

В селе Саливонки Киевской области россияне избили двух мужчин за замечание. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как сообщается, местный житель сделал замечание двум молодым мужчинам, которые ставили рыболовные сетки на водоеме, который он арендует. В ответ на это неизвестные набросились на него и жестоко избили. 59-летнего мужчину госпитализировали с травмой головы и грудной клетки.

"На замечание еще одного местного жителя нападавшие отреагировали также агрессивно: сначала избили, потом топором и битой повредили его автомобиль ВАЗ 2101", - сообщают в полиции.

Нападавших задержали, ими оказались граждане России в возрасте 19 и 29 лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Об их задержании правоохранители сообщили в посольство Российской Федерации и консульский отдел МИД Украины.

Напомним, 4 июля пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила о том, что в Сумской области раскрыто тройное убийство.

4 июля обнаружили три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные в поле. Подозреваемых в преступлении удалось найти. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.