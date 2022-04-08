У Київській області викрили жінку у фейковому зборі грошей на лікування військових ЗСУ

Зокрема, зловмисниця зазначила, що необхідно зібрати 250 тисяч гривень та вказувала власні банківські реквізити.

Також шахрайка використовувала фотографію української військовослужбовиці у вигаданій історії та збирала гроші на купівлю протезу. Понад 50 громадян пожертвували гроші, які аферистка використала у власних цілях.

У оголошеннях жінка також використовувала фото жінки, яка наразі проходить службу у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго та не потребує медичної допомоги.

За місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили банківські картки та мобільний телефон.

Шахрайці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У Київській області викрили шахрайку (npu.gov.ua)