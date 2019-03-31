В Київській області правоохоронці вилучили пів тонни героїну

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у Київській області правоохоронцями було вилучено 500 кілограмів героїну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кнзязєва в Facebook.

Князєв розповів, що зловмисники використовували столицю України як "склад" для подальших поставок наркотичних речовин у інші країни.

"100 кілограмів отрути вилучили ще вночі і 500 кілограмів кілька годин тому... Затримали чотирьох чоловіків: громадянина Молдови, Туреччини та двох з Македонії", - заявив голова Нацполіції.

Сума вилучених наркотиків складає близько 50 мільйонів доларів.

Фото: вилучені наркотики (facebook.com/sergii.knyazev)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 березня СБУ вилучила у нарко-контрабандистів понад 100 кг героїну. Співробітники Служби безпеки отримали інформацію про функціонування на території України транзитного каналу контрабанди героїну до європейських країн, правоохоронці здійснили затримання наркокур’єра напередодні його в’їзду до ЄС який планував перемістити оптову партію героїну з "транзитних баз".