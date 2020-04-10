У Київській області під час пожежі загинули троє дітей

У Київській області в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинули троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

Повідомляється, що пожежа сталася 10 квітня о 14:05 в селі Плоске Таращанського району.

"На місці було встановлено, що горить приватний житловий будинок, де виявлені тіла 3 загиблих дітей (2006, 2017 і 2019 р.). В 14:48 пожежа локалізована на площі 80 м. Кв., А у 16:40 - ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники дали рекомендації батькам, для запобігання трагічних інцидентів:

не залишайте дітей наодинці;

ховайте від малюків сірники, запальнички;

не залишайте включеними електроприлади та газові прилади, коли виходите з дому;

вчіть дітей елементарним правилам пожежної безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за добу було зафіксовано понад 500 випадків загорянь на відкритих територіях та в природних екосистемах. З початку року відбулося понад 16 тисяч пожеж в екосистемах.

Також повідомлялося, що на початку березня в Чернівецькій області загинули чотири людини, серед них троє дітей.