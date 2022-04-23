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У Київській області повністю відновлено газопостачання у 103 населених пунктах

У населених пунктахКиївської області відновлено газопостачання (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області повністю або частково відновили газопостачання газу у 103 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.

Зокрема, газопостачання відновлено у таких районах:

  • Бучанський - 56 населених пунктів;
  • Броварський - у 36 населених пунктів;
  • Вишгородський - 10 населених пунктів;
  • Фастівський - 1 населений пункт.

Також без газопостачання ще залишаються 17 населених пунктів: у Бучанському районі - 14: у Вишгородському - 3.

Зазначається, що напередодні Великодня світлом забезпечили 3 159 родин.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області через обстріли майже 110 тисяч споживачів без світла.

Також ми писали, що у Київській області очистили більше 300 км доріг та вулиць і відкрили рух 7 переправами.

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Київська областьГаз