ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Київській області поїзд збив підлітка, поліція відкрила кримінальну справу

Новость на русском →
П'ятниця 03 вересня 2021 14:39
У Київській області поїзд збив підлітка, поліція відкрила кримінальну справу Фото: у Київській області поїзд збив людину (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Инна Собора

У Київській області на залізничному переїзді станції Тарасівка електропотяг збив хлопця. Він переходив колії в навушниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці опитали свідків події. Попередньо з'ясувалося, що хлопець переходив залізничний переїзд у невстановленому місці, і не звернув увагу на поїзд, який наближався до станції.

Крім того, свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпілий не відреагував, оскільки був в навушниках.

"Від отриманих травм 15-річний мешканець села Віта Поштова помер на місці", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі Фастівського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Раніше у Чернігівській області пасажирський потяг Чернігів - Івано-Франківськ збив людину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Київська область
NEWS
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин