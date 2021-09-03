У Київській області поїзд збив підлітка, поліція відкрила кримінальну справу
У Київській області на залізничному переїзді станції Тарасівка електропотяг збив хлопця. Він переходив колії в навушниках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Правоохоронці опитали свідків події. Попередньо з'ясувалося, що хлопець переходив залізничний переїзд у невстановленому місці, і не звернув увагу на поїзд, який наближався до станції.
Крім того, свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпілий не відреагував, оскільки був в навушниках.
"Від отриманих травм 15-річний мешканець села Віта Поштова помер на місці", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом слідчі Фастівського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Раніше у Чернігівській області пасажирський потяг Чернігів - Івано-Франківськ збив людину.