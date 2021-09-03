В Киевской области поезд сбил подростка, полиция открыла уголовное дело
В Киевской области на железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил подростка. Он переходил колеи в наушниках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители опросили свидетелей происшествия. Предварительно выяснилось, что парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции.
Кроме того, свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако пострадавший не отреагировал, поскольку был в наушниках.
"От полученных травм 15-летний житель села Вита Почтовая скончался на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи Фастовского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Черниговской области пассажирский поезд Чернигов - Ивано-Франковск сбил человека.