В Киевской области поезд сбил подростка, полиция открыла уголовное дело

В Киевской области на железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил подростка. Он переходил колеи в наушниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Правоохранители опросили свидетелей происшествия. Предварительно выяснилось, что парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции.

Кроме того, свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако пострадавший не отреагировал, поскольку был в наушниках.

"От полученных травм 15-летний житель села Вита Почтовая скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Фастовского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.