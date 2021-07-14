Під Черніговом потяг збив чоловіка: рух призупинено
Фото: під Черніговом потяг збив людину (GettyImages)
У Чернігівській області вдень 14 липня пасажирський потяг Чернігів - Івано-Франківськ збив людину. Рух на цій ділянці призупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"Сьогодні о 15: 00 до поліції надійшло повідомлення про те, що поїзд сполученням Чернігів - Івано-Франківськ збив людину", - йдеться у повідомленні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство, кинувшись під потяг.
Рух поїздів на цій ділянці призупинено до закінчення слідчих дій. У поліції пообіцяли пізніше надати більше подробиць події.