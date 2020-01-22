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У Київській області незаконно вирубували ліс на 1,6 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 17:23
У Київській області незаконно вирубували ліс на 1,6 млн гривень
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Старості одного з сіл об'єднаної територіальної громади Білоцерківського району оголосили підозру

У Білоцерківському районі Київської області незаконно вирубали сто дерев у лісі на суму 1,6 мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно старости одного з сіл об'єднаної територіальної громади Білоцерківського району за фактом незаконної вирубки лісу (ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України).

"За вказівкою зазначеної посадової особи, без попереднього обстеження захисних лісових насаджень вздовж автодороги, без лісорубного квитка, відбулася незаконна порубка близько ста дерев, які на свої особисті потреби забрали особи, що її здійснили. Внаслідок зазначених дій державі в особі заподіяно майнову шкоду на загальну суму майже 1,6 млн грн.", - йдеться у версії слідства.

Зазначається, що в кримінальному провадженні до обвинуваченого пред'явлено позовну заяву в інтересах держави про відшкодування заподіяної шкоди.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області директор лісгоспу допустив вирубку лісу на 15 млн грн. Йому оголосили підозру. Головний лісничий лісогосподарського підприємства допустив вирубку понад 2 тисяч дерев породи дуб, граб, ясен, сосна, а також склав і видав ряд підроблених офіційних документів.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів оголосив тотальний аудит лісгоспів. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, для перевірок визначили пріоритетні області - Рівненська, Волинська, Чернігівська, Сумська, Закарпатська і район Карпат.

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