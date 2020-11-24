У Держекоінспекції розповіли, що робити у разі виявлення звалища медвідходів

Фото: відходи (freepik)

У Державній екологічній інспекції розповіли, що робити у разі виявлення звалища з медичними відходами. У відомстві заявили, що громадяни можуть звернутися до них зі скаргою.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

В інспекції зазначили, що для підготовки скарги необхідно:

зафіксувати несанкціоноване звалище з медвідходами на фото або відео;

встановити координати місця розміщення сміття;

надіслати звернення на електронну пошту info@dei.gov.ua або зателефонувати на гарячу лінію інспекції за номерами: +38 (044) 521-20-38, 38 (044) 521-20-40.



Держекоінспекція зареєструє скаргу та в рамках перевірки звалища притягне винних до відповідальності або ж звернеться до правоохоронців для проведення розслідування.



У відомстві підкреслюють, що за незаконне розміщення відходів передбачена адміністративна відповідальність - штраф від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів (340-1360 гривень).

"У разі виявлення забруднення відходами води та ґрунтів, засмічення лісів для порушників також передбачено стягнення збитків за шкоду довкіллю, які можуть сягати мільйонів гривень. Якщо винні за фактом засмічення не встановлені, Держекоінспекція звертається до правоохоронних органів для початку розслідування", - пояснив глава ДЕІ Андрій Мальований.



Він підкреслив, що, згідно з Державними санітарно-протиепідемічними правилами і нормами щодо поводження з медвідходами, заклади охорони здоров’я зобов’язані передавати їх перевізникам, а ті - на утилізацію.

"Вивезення такого сміття на полігони суворо заборонене. Однак нерідко епідемічно небезпечні відходи викидаються в обхід заборон - у лісах, заповідниках, на узбережжях річок", - сказав Мальований.

Нагадаємо, в Україні перевірять підприємства, які здійснюють транспортування та утилізацію медичних відходів.

Протягом минулого року в Україні утворилось приблизно 100 тисяч тонн медвідходів, однак лише 50 тисяч забрали перевізники, а про кількість утилізованих відходів взагалі не відомо.

Як писало РБК-Україна, у 2017 році у Київській області виявили звалище медичних відходів, поліція тоді порушила кримінальне провадження.