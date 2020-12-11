ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Київській області з початку негоди сталось понад 70 аварій на дорогах

Автор: Анастасия Рокитна

У Київській області через негоду сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Крім того, в результаті аварій троє травмованих.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції області.

"За період негоди на автодорогах Київської області трапилось 72 дорожньо-транспортні пригоди різної складності, із них - 3 із травмованими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Ентузіастів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій під час ожеледиці не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Зазначимо, у Києві ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Крім того, у столиці призупинив роботу міський фунікулер. Теж через негоду.

Зазначимо, вчора ввечері у Києві почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід. Через ожеледицю у столиці спостерігалося збільшення кількості ДТП.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрДТП