У Київській області чоловік розстріляв прапор і хотів себе підірвати. Його затримали

Вночі в Обухівському районі п'яний чоловік розстріляв прапор України та планував підірвати себе гранатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова .

За даними поліцейських, зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу. По прибуттю наряду правоохоронців на місце події, чоловік схопив гранату та грозився підірвати правоохоронців разом із собою.

"Працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки. Як виявилось, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили у чоловіка зброю, набої до неї та гранату Ф-1 та помістили під варту. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.