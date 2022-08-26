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У Київській області чоловік розстріляв прапор і хотів себе підірвати. Його затримали

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 18:46
У Київській області чоловік розстріляв прапор і хотів себе підірвати. Його затримали Фото: У Київській області чоловік розстріляв прапор і хотів себе підірвати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Вночі в Обухівському районі п'яний чоловік розстріляв прапор України та планував підірвати себе гранатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

За даними поліцейських, зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу. По прибуттю наряду правоохоронців на місце події, чоловік схопив гранату та грозився підірвати правоохоронців разом із собою.

"Працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки. Як виявилось, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили у чоловіка зброю, набої до неї та гранату Ф-1 та помістили під варту. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що поліція Київської області з 24 лютого допомогла евакуювати понад 100 тисяч осіб.

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