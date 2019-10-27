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У Київській області чоловік постраждав від вибуху гранати, намагаючись підірвати знайомого

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 17:18
У Київській області чоловік постраждав від вибуху гранати, намагаючись підірвати знайомого
Фото: місце вибуху (kv.npu.gov.ua)

Чоловік у нетверезому стані вночі намагався проникнути в будинок свого знайомого

У селі Требухів Броварського району літній чоловік хотів позбавити життя свого односельця з допомогою гранати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Встановлено, що чоловік 1959-го року народження, будучи в нетверезому стані, вночі намагався проникнути в будинок свого знайомого.

"Господар миттєво зреагував і просто виштовхнув підривника на вулицю. Це і врятувало життя його сім'ї. Граната вибухнула вже на вулиці. Задум зловмисника - позбавити життя місцевого жителя і його близьких - не здійснився", - повідомили в поліції.

39-річного потерпілого з осколковими пораненнями доставили в лікарню. Сам нападник також зараз знаходиться в спецпалаті медичного закладу.

Додамо, що ан місці події правоохоронці вилучили залишки від гранати, схожою на РГД-5. Під час обшуку в будинку підривника знайшли запал ще від однієї гранати. Чоловіка затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство") і за ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в центрі Києва на вулиці Пушкінській ввечері у вівторок, 22 жовтня, стався вибух, в результаті якого двоє чоловіків загинули, жінка отримала поранення. За попередніми даними, вибухнула граната в руках одного з чоловіків. Поліція з'ясовує обставини події.

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