У Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків: є загиблий і поранени

За його словами, одна бригада енергетиків підірвалася на протитанковій міні в районі села Маковище. Співробітники компанії з'їхали на польову дорогу, де і стався вибух. В результаті одна людина отримала перелом ліктьового суглоба і стегна.

"Біля місця вибуху виявили ще 5 таких мін - смертельна пастка, яку залишили російські військові, відступаючи з території Київської області", - додав Нєбитов.

Інша бригада енергетиків також підірвалася на польовій дорозі. Співробітники компанії відновлювали подачу електроенергії в Макарівському районі. В результаті вибуху міни один співробітник загинув, ще двоє отримали поранення.

Глава поліції Київської області зазначив, що випадки підривів на мінах фіксуються практично кожен день. Нєбитов закликав громадян бути обережними і не виїжджати на польові дороги і лісові стежки в районах, які перебували в російській окупації.

"Обходьте занедбані будівлі і місця дислокації військ агресора, не беріть незнайомі речі з місць бойових дій", - додав він.

Фото: у Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків (facebook.com)