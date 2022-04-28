RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків: є загиблий і поранени

Фото: у Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 28 квітня, в Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його словами, одна бригада енергетиків підірвалася на протитанковій міні в районі села Маковище. Співробітники компанії з'їхали на польову дорогу, де і стався вибух. В результаті одна людина отримала перелом ліктьового суглоба і стегна.

"Біля місця вибуху виявили ще 5 таких мін - смертельна пастка, яку залишили російські військові, відступаючи з території Київської області", - додав Нєбитов.

Інша бригада енергетиків також підірвалася на польовій дорозі. Співробітники компанії відновлювали подачу електроенергії в Макарівському районі. В результаті вибуху міни один співробітник загинув, ще двоє отримали поранення.

Глава поліції Київської області зазначив, що випадки підривів на мінах фіксуються практично кожен день. Нєбитов закликав громадян бути обережними і не виїжджати на польові дороги і лісові стежки в районах, які перебували в російській окупації.

"Обходьте занедбані будівлі і місця дислокації військ агресора, не беріть незнайомі речі з місць бойових дій", - додав він.

Фото: у Київській області на мінах підірвалися дві бригади енергетиків (facebook.com)

Нагадаємо, 23 квітня у Харківській області в результаті підриву на міні загинули дві людини.

Зазначимо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ України попередили, що відступаючи з Київської області окупанти залишили в регіоні велику кількість смертельних "сюрпризів".

Війна Росії проти України йде 64-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в УкраїніВторгнення Росії до України