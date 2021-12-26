ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Київській області в ході ДТП загорівся автомобіль, серед постраждалих діти

Новость на русском →
Неділя 26 грудня 2021 18:48
У Київській області в ході ДТП загорівся автомобіль, серед постраждалих діти Фото: у Київській області в ході ДТП загорівся автомобіль (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Валерія Поліщук

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в ході якої один з автомобілів загорівся. В результаті події постраждали чотири людини, серед них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

За даними правоохоронців, близько 14:00 на автодорозі Київ-Чернігів поблизу села Скибин сталася ДТП, в результаті якої виникло загоряння автомобіля.

За попередніми даними, зіткнулися "ВАЗ-2115", за кермом якого перебував 32-річний водій, який рухався попереду BMW X5. В результаті зіткнення сталося загоряння "ВАЗа".

"32 - річний водій і його пасажири: дружина і двоє неповнолітніх дітей 7 і 9 років отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють працівники патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.

Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію.

Фото: у Київській області в ході ДТП загорівся автомобіль (facebook.com/pol.kyivregion)

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
NEWS
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід