В Киевской области в ходе ДТП загорелся автомобиль, среди пострадавших дети

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого один из автомобилей загорелся. В результате происшествия пострадали четыре человека, среди них дети.

По данным правоохранителей, около 14:00 на автодороге Киев-Чернигов вблизи села Скибин произошло ДТП, в результате которого возникло возгорание автомобиля.

По предварительным данным, столкнулись "ВАЗ-2115", за рулем которого находился 32-летний водитель, и двигавшийся впереди BMW X5. В результате столкновения произошло возгорание "ВАЗа".

"32-летний водитель и его пассажиры: жена и двое несовершеннолетних детей 7 и 9 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают работники патрульная полиция, следственно оперативная группа, спасатели и медики.

После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию.

Фото: В Киевской области в ходе ДТП загорелся автомобиль (facebook.com/pol.kyivregion)