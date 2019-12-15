У Київській області двоє чоловіків провалилися під кригу в озері у селі Хотянівка. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформація про те, що чоловіки впали у воду, надійшла до Вишгородського району від працівників Національної поліції. До місця події вирушило водолазно-рятувальне відділення м. Вишгород.

"По прибуттю було проведено пошукові роботи та доставлено тіла 2-х чоловіків до берега", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у серпні Держслужба із надзвичайних ситуацій повідомляла, що з початку 2019 року на водоймах країни потонуло 907 людей. Тільки у серпні потонули 70 людей, 8 з яких - діти. Це найбільша цифра за рік.

У вересні на Кіпрі в курортному селищі Аргака потонув трирічний хлопчик з України. Трагедія сталася 7 вересня. Батьки з дитиною часто їздили відпочивати на кіпрський курорт, розташований біля міста Поліс-Хрисохус на північно-заході Кіпру. Хлопчик впав у басейн і захлинувся. Батько виявив свого сина у воді без свідомості.