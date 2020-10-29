У Київській області 14 дитсадків закрили на карантин

У Київській області 14 дитячих садків перевели на карантин через коронавірус. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної держадміністрації (ОДА).

Таким чином, у Київській області закрили на карантин такі заклади: по одному - у Згурівському, Тетіївському і Таращанському районах, у Миронівській і Баришівській ОТГ; два - у Фурсівській та Узинській ОТГ та Сквирському районі, 4 заклади - в Яготинському районі.

Загалом у Київській області в умовах адаптивного карантину працює 780 закладів дошкільної освіти, які відвідує майже 55 тисяч дітей.

Нагадаємо, у Києві через виявлені випадки захворювання коронавірусом серед вчителів на карантин закриті 9 шкіл. На самоізоляції знаходиться також 621 клас.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Київській області 1074 пацієнтів з підозрою та підтвердженим коронавірусом перебувають у лікарнях, а понад половина з них потребують кисневої підтримки.

Крім того, в Україні за добу підтвердили 7 342 нових випадки коронавірусу.