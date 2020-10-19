У Києві на карантин закриті 9 шкіл

Фото: шкільні парти (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

У Києві через виявлені випадки захворювання коронавірусом серед вчителів на карантин закриті 9 шкіл. На самоізоляції знаходиться також 621 клас.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що школам рекомендовано розпочати осінні канікули раніше - з 21 жовтня. Це повинно знизити рівень захворюваності серед вчителів і школярів.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 9 шкіл через випадки захворювання коронавірусом серед вчителів. По три школи у Печерському та Оболонському районах, і по одній - в Подільському, Дарницькому та Святошинському районах", - сказав Кличко.

Також мер заявив, що на самоізоляції знаходиться 621 клас у 189 школах.

"Всього хворих коронавірусом школярів у нашому місті 605. Хворіють також 485 педагогів", - додав він.

Крім цього у столиці спостерігається збільшення захворюваності коронавірусом в дитячих садах. У зв'язку з цим тимчасово було закрито 92 групи в 79 садках. Два дитсадки повністю закриті на карантин.

Нагадаємо, сьогодні в Україні набула чинності нова карантинне зонування. В оновленому списку Київ опинився в "помаранчевій" зоні карантину.

Також повідомлялося, що за добу в Україні коронавірусом вже захворіли понад 300 тисяч осіб. За добу підтвердили ще 4766 нових випадків зараження.