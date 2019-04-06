У Київській обл. загорілась складська будівля Нової Пошти

У Київській області в селі Калинівка Василівського району сталась пожежа складської одноповерхової будівлі "Нової пошти". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що загоряння сталося 6 квітня 2019 о 14:04 на площі в 450 квадратних метрів.

"Загрози розповсюдження пожежі немає. Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

Пожежа була локалізована на площі в 350 квадратних метрів о 15:25. До гасіння було залучено 14 чолові особового складу, а також 5 одиниць спецтехніки.

В "Новій пошті" заявили, що спалах відбувся поруч з відділенням, але вогонь перекинувся на складське приміщення.

"Частина посилок і вантажів вдалося врятувати ... На даний момент на місці працюють пожежники. Ми компенсуємо всі посилки, які постраждали", - заявили в Новій Пошті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві горіла багатоповерхівка, є жертви. Під час ліквідації пожежі в квартирі багатоповерхівки у Шевченківському районі у 9-поверховому житловому будинку на вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 6 (Танкова) загинув чоловік.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській обл. в пожежі загинуло 3 людини. Рятувальники повідомили, що на місці пожежі виявлено тіла 3-х осіб, з них 2 дитини (батько 1973 року народження, хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2009 року народження) та постраждало 3 особи, з них 1 дитина (мати 1982 року народження, бабуся 1960 року народження, хлопчик 2017 року народження)