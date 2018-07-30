В київському метрополітені попередили про завершення обміну жетонів без доплати

З 1 серпня жетони можна буде обміняти тільки в сервісних центрах і з доплатою

В Київському метрополітені закликали мешканців та гостей столиці до 1 серпня обміняти сині жетони на зелені без доплати. Про це йдеться повідомленні прес-служби київського метрополітену у Twitter.

Так, в метрополітені нагадали, що завтра, 31 липня, останній день обміну синіх жетонів на зелені без доплати.

"З 1 серпня обмін буде проводитись тільки у сервісних центрах з доплатою", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Сервісні центри київського метрополітену знаходяться за наступними адресами:

ст. м. "Майдан Незалежності"

ст. м. "Дорогожичі"

ст. м. "Політехнічний інститут"

ст. м. "Дарниця" (вестибюль №2, з боку центру міста).

Сервіс-центри метро Києва працюють щоденно з 8:00 до 19:00. Перерва на обід триває півгодини - 12:00-12:30. Обмін жетоні з доплатою проводитиметься з 1 по 31 серпня 2018 року.

Нагадаємо, 13 липня у київському метро утворилися черги у зв'язку з підвищенням цін на громадський транспорт. Пасажири стали в черги за жетонами та поповненням карток метро.

Додамо, у Києві з 14 липня 2018 року подорожчав разовий проїзд у метро та фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях і міських електричках. Вартість проїзду зросла до 8 гривень.

Пасажири, які регулярно їздять громадським транспортом і користуються системою поповнення безконтактних карток, зможуть платити за 1 поїздку в метрополітені від 6,5 гривень (у разі придбання 50 поїздок).