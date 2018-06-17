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У київському метро перевіряють інформацію про замінування станцій, 2 станції відкрили

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 00:20
Фото: метро (РБК-Україна)
Фото: метро (РБК-Україна)

На станції "Золоті ворота", "Театральна" і "Палац спорту" триває перевірка

У київському метро перевіряють інформацію про замінування 6 станцій. Про це інформує Twitter київського метрополітену.

Повідомляється, що на станції "Золоті ворота", "Театральна" і "Палац спорту" триває перевірка.

"Увага! Станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено і відкрито в звичайному режимі для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше надійшла інформація про замінування основних станцій метро.

"Увага! Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" і пересадка на "Льва Толстого" закрито для перевірки", - йдеться в повідомленні київського метро.

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Теги публікації: Київ, Київ, метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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