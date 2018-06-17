У київському метро перевіряють інформацію про замінування станцій, 2 станції відкрили

На станції "Золоті ворота", "Театральна" і "Палац спорту" триває перевірка

У київському метро перевіряють інформацію про замінування 6 станцій. Про це інформує Twitter київського метрополітену.

Повідомляється, що на станції "Золоті ворота", "Театральна" і "Палац спорту" триває перевірка.

"Увага! Станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено і відкрито в звичайному режимі для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Увага!

Станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі для пасажирів.

На станціях "Золоті ворота", "Театральна" та "Палац спорту" триває перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018

Нагадаємо, раніше надійшла інформація про замінування основних станцій метро.

"Увага! Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" і пересадка на "Льва Толстого" закрито для перевірки", - йдеться в повідомленні київського метро.