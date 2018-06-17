У київському метро перевіряють інформацію про замінування станцій, 2 станції відкрили

На станції "Золоті ворота", "Театральна" і "Палац спорту" триває перевірка
У київському метро перевіряють інформацію про замінування 6 станцій. Про це інформує Twitter київського метрополітену.
Повідомляється, що на станції "Золоті ворота", "Театральна" і "Палац спорту" триває перевірка.
"Увага! Станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено і відкрито в звичайному режимі для пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018
Станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі для пасажирів.
На станціях "Золоті ворота", "Театральна" та "Палац спорту" триває перевірка.
Нагадаємо, раніше надійшла інформація про замінування основних станцій метро.
"Увага! Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Золоті ворота", "Театральна", "Палац спорту" і пересадка на "Льва Толстого" закрито для перевірки", - йдеться в повідомленні київського метро.