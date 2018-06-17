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В киевском метро проверяют информацию о минировании станций, 2 станции открыты

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 00:20
Фото: метро (РБК-Украина)
Фото: метро (РБК-Украина)

На станциях "Золотые ворота", "Театральная" и "Дворец спорта" продолжается проверка

В киевском метро проверяют информацию о минировании 6 станций. Об этом информирует Twitter киевского метрополитена.

Сообщается, что на станциях "Золотые ворота", "Театральная" и "Дворец спорта" продолжается проверка.

"Внимание! Станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто в обычном режиме для пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее поступила информация о заминировании основных станций метро.

"Внимание! Станции "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" закрыто для проверки", - говорится в сообщении киевского метро.
 

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Теги публикации: Киев, Киев, метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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