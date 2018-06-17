В киевском метро проверяют информацию о минировании станций, 2 станции открыты

На станциях "Золотые ворота", "Театральная" и "Дворец спорта" продолжается проверка

В киевском метро проверяют информацию о минировании 6 станций. Об этом информирует Twitter киевского метрополитена.

Сообщается, что на станциях "Золотые ворота", "Театральная" и "Дворец спорта" продолжается проверка.

"Внимание! Станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто в обычном режиме для пассажиров", - говорится в сообщении.

Увага!

Станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено та відчинено у звичайному режимі для пасажирів.

На станціях "Золоті ворота", "Театральна" та "Палац спорту" триває перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 16, 2018

Напомним, ранее поступила информация о заминировании основных станций метро.

"Внимание! Станции "Крещатик", "Майдан Независимости", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на "Льва Толстого" закрыто для проверки", - говорится в сообщении киевского метро.

