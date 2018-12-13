У Києві метро змінить графік через футбол

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станція метро "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" - на вихід, "Площа Льва Толстого" - на вхід

У четвер, 13 грудня, три станції метрополітену змінять режим роботи у зв'язку з

футбольним матчем на НСК "Олімпійський", Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як наголошується, сьогодні перед футбольним матчем "Динамо" (Київ) і "Яблонець" (Чехія) на НСК "Олімпійський"з 18:55 до 19:55 станція метро "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" - на вихід, "Площа Льва Толстого" - на вхід.

"У цей час поїзди прямуватимуть повз станції "Олімпійська" без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на

вхід в ці станції. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на мосту Патона через ремонт на місяць частково обмежать рух транспорту. Зокрема, обмеження руху транспорту будуть діяти з 28 листопада по 27 грудня.

Крім того, через ремонт, з 11:00 7 листопада до 23:00 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.