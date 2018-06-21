У київському метро у пасажира вилучили гранату та патрони

Виявлені предмети направили на експертизу

У Києві у пасажира в метрополітені вилучили гранату та патрони. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що поліція для перевірки документів затримала молодого чоловіка з рюкзаком на станції метро "Академмістечко".

"При перевірці документів і вмісту рюкзака правоохоронці виявили предмети, схожі на боєприпаси, і викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у пасажира вилучили гранату РГД-5 із запалом, димові шашки і кілька патронів. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу.

Фото: затриманий пасажир

Нагадаємо, в квітні в київському метро затримали пасажира з патронами. Також повідомлялося, що затриманий нібито знайшов патрони і вирішив залишити їх собі.