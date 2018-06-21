Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У київському метро у пасажира вилучили гранату та патрони

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 11:58
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Виявлені предмети направили на експертизу

У Києві у пасажира в метрополітені вилучили гранату та патрони. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що поліція для перевірки документів затримала молодого чоловіка з рюкзаком на станції метро "Академмістечко".

"При перевірці документів і вмісту рюкзака правоохоронці виявили предмети, схожі на боєприпаси, і викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у пасажира вилучили гранату РГД-5 із запалом, димові шашки і кілька патронів. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу.

 

 

Фото: затриманий пасажир

Нагадаємо, в квітні в київському метро затримали пасажира з патронами. Також повідомлялося, що затриманий нібито знайшов патрони і вирішив залишити їх собі.

 

У Києві зі стріляниною пограбували чоловіка
Теги публікації: Київ, метро, граната  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся