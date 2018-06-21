В киевском метро у пассажира изъяли гранату и патроны

Обнаруженные предметы направили на экспертизу

В Киеве у пассажира в метрополитене изъяли гранату и патроны. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что полиция для проверки документов задержала молодого человека с рюкзаком на станции метро "Академгородок".

"При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, у пассажира изъяли гранату РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Фото: задержанный пассажир

Напомним, в апреле в киевском метро задержали пассажира с патронами. Также сообщалось, что задержанный якобы нашел патроны и решил оставить их себе.