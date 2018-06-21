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В киевском метро у пассажира изъяли гранату и патроны

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 11:58
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обнаруженные предметы направили на экспертизу

В Киеве у пассажира в метрополитене изъяли гранату и патроны. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что полиция для проверки документов задержала молодого человека с рюкзаком на станции метро "Академгородок".

"При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, у пассажира изъяли гранату РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

 

 

Фото: задержанный пассажир

Напомним, в апреле в киевском метро задержали пассажира с патронами. Также сообщалось, что задержанный якобы нашел патроны и решил оставить их себе.  

 

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Теги публикации: Киев, метро, граната  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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