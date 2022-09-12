У Київському картонно-паперовому комбінаті розповіли, хто дійсно володіє компанією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Так, в прес-службі повідомили, що протягом останніх 20 років власником компанії є австрійська компанія Pulp Mill Holding (100% акцій), бенефіціаром якої дійсно є Володимир Крупчак.

Крупчак - екс-депутат Держдуми РФ, 15 років не є громадянином Російської Федерації. Етнічний українець, у 2007 році отримав громадянство України. Був депутатом Київської обласної ради, кавалер орденів "За заслуги".

У 2019 році виїхав з України та отримав громадянство Кіпру. Зараз проживає у Лондоні.

У прес-службі ККБК також заявили, що за весь час, поки Pulp Mill Holding володіє ПрАТ "Київський КПК", компанія інвестувала в комбінат понад 360 млн євро, скеровуючи всі зароблені кошти на розвиток комбінату.

Станом на сьогодні, ККПК отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку черговий інвестиційний транш в розмірі 25 млн євро, а компанія Pulp Mill Holding виступила гарантом по кредитним зобов’язанням ПрАТ "Київський КПК".

Водночас заборгованість ПрАТ "Київський КПК" перед материнською компанією на сьогодні становить близько 16 млн євро.