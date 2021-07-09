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Київський фунікулер з 12 липня припинить роботу: названо причину

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 12 липня київський фунікулер припиняє роботу. Через плановий щорічний ремонт транспорт буде недоступний протягом майже двох тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастранс.

Як зазначається у повідомленні, фунікулер зачиняється з 12 до 24 липня. Йдеться про плановий щорічний ремонт транспорту.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що торік фунікулер зачиняли на три тижні - з 3 до 21 серпня. Протягом місяця фахівці відремонтовували машинний, компресорний та тиристорний зали. Зокрема, було замінено шпали й оновлено контактну мережу.

Загалом, планові щорічні ремонти полягають у повному огляді обладнання фунікулера.

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Київремонтфуникулер