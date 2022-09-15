Київський апеляційний суд розгляне позов російського "злодія в законі" Воєводіна до ЗМІ про захист ділової репутації
Київський апеляційний суд 29 вересня розгляне справу за позовом громадянина Словацької Республіки (кримінального авторитета) Михайла Воєводіна (відомого як "Міша Лужнєцкій") до інформаційного агентства "РБК-Україна", "Громадського телебачення" та журналіста Юрія Ніколова. Справа про захист честі, гідності та ділової репутації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на медіа-юриста Клима Братківського у Facebook.
Розгляд справи № 757/26434/20-ц має розпочатися о 10:00. Предметом спору є формулювання в статті РБК-Україна про те, що Михайло Воєводін є представником "угрупування "Лужниківські".
За словами юриста, суддя Печерського районного суду міста Києва Тетяна Ільєва, попри численні порушення цивільного процесу, без будь-яких правових підстав, задовільнила позов Воєводіна й визнала очевидні оціночні судження недостовірною інформацією. Попри те, що в матеріалах справи була офіційна інформація від Національної поліції України щодо причетності Воєводіна до ОЗУ "Лужниківські".
"Зокрема, у січні 2018 року до Служби безпеки України надійшло інформування Національної поліції України від 22.01.2018 за № 14/01/16-541 стосовно громадянина Ізраїлю Воєводін М.В…., який згідно з базою даних НЦБ Інтерпол є одним з лідерів російських організованих злочинних угруповань (т.зв. "Лужниківське" ОЗУ), у кримінальному світі відомий під прізвиськом "Міша Лужнєцкий", причетний до вимагання та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, як на території РФ, так і в країнах ЄС", - наголошує Братківський.
Крім того, рішеннями ДМС України від 16 серпня 2019 року, Воєводін, який є громадянином Російської Федерації, Ізраїля та Словацької Республіки, заборонено в`їзд в Україну строком на 3 роки.
Приводом для заборони на в`їзд в Україну стала отримана з Генерального секретаріату Інтерполу інформація про наявне "зелене" сповіщення Національного центрального бюро Інтерполу Російської Федерації від 31.05.2019 № C355/62019, у якому зазначається, що Воєводін М.В. є "злодій в законі", учасник організованого злочинного угрупування, спеціалізація якого - вимагання та відмивання коштів.
(Михайло Воєводін)
Водночас Київський апеляційний суд, в особі колегії суддів: Шкоріна Олена Іванівна (доповідач), Поливач Любов Дмитрівна, Стрижеус Анатолій Миколайович залишив рішення судді Ільєвої в силі, зменшивши на 20 копійок судові витрати з відповідача.
25 серпня 2022 року суддя Київського апеляційного суду Поліщук Наталія Валеріївна заявила самовідвід, оскільки її близький родич Поліщук Дмитро Олександрович був помічником адвоката, яка представляє інтереси сторони у справі.
Юрист також нагадав, що позов Андрія Портнова до антикорупційного активіста Віталія Шабуніна (справа № 757/35116/19-Ц) про захист честі, гідності та ділової репутації свого часу також розглядала суддя Тетяна Ільєва та колегія суддів апеляційного суду в складі: Шкоріної Олени Іванівни, Поливача Любові Дмитрівни, Стрижеуса Анатолія Миколайовича. Шабунін тоді програв справу, однак виграв її у Верховному Суді.
Своєю чергою, Михайла Воєводіна в суді представляють адвокати АО "Еквіті": Тарас Пошиванюк, Оксана Варакіна, Валерій Кірчев.
Нагадаємо, раніше проект журналістських розслідувань "Схеми" спільно із проектом Scanner Project знайшли у наближеної до Кремля "лужниківської" групи нерухомість у Франції.
Раніше РБК-Україна писало, що у травні на території Івано-Франківської області затримали кримінального авторитета Апакію Мамуку. Проти "злодія в законі" запроваджені санкції Радою національної безпеки і оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.