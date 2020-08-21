Київських комунальників підозрюють у розкраданні 78 млн гривень

Чиновники "Київзеленбуд" організували схему поставок техніки за завищеними цінами
У Києві сімом чиновникам "Київзеленбуду" повідомили про підозру у розкраданні майже 78 мільйонів гривень місцевого бюджету. Чиновники розробили схему при закупівлі спеціальної техніки.
Про це повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.
За даними слідства, в 2016-2017 роках "Київзеленбуд" оголосив тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень районів столиці. Учасники схеми забезпечили перемогу в тендерах двох компаній, які поставили техніку за завищеною ціною.
"Згідно з висновком експерта, КО "Київзеленбуд" нанесено 77,9 млн грн збитків. Слідство з'ясувало, що частина незаконно отриманих коштів учасників корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній, а звідти - на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії", - повідомили в НАБУ.
У даній справі НАБУ повідомило про підозру:
Колишнього позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуд" та приватного підприємця затримали. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Раніше РБК-Україна писало, що по справі розкрадання газу в "Нафтогазі" оголосили 5 підозр.
Також повідомлялося, що колишнього директора оборонного підприємства підозрюють у розтраті 5 млн гривень.