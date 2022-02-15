Київські підприємці заявили, що продовжують роботу та готові підтримувати обороноздатність країни

Київські підприємці виступили із спільною заявою, у якій повідомили, що бізнес продовжує стабільно працювати та виконувати свої зобов’язання перед партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників бізнес-середовища, який відбувся в приміщенні Центру захисту киян 15 лютого.

Зокрема, представники бізнесу підтвердили свої плани залишитися в Україні і робити свій внесок в добробут країни. Також вони зазначили, що провели внутрішню координаційну зустріч та визначили яким буде алгоритм дій бізнесу по допомозі мешканцям Києва та українській державі.

Підприємці запевнили, що знаходяться на зв‘язку з міською та центральною владою, системою територіальної оборони і готові реагувати на кризові ситуації.

Також вони закликали підприємців по всій країні зберігати стабільну роботу, а в разі необхідності - підставити плече українському суспільству та українській армії.

"Ми впевнені у мирному майбутньому України. Ми віримо в наші збройні сили, віримо в Україну та на свому рівні будемо робити все для забезпечення економічної стабільності та обороноздатності нашої держави", - йдеться у заяві.

Заяву підтримали: Владислава Молчанова, інвестор, громадський діяч, засновниця групи компаній Stolitsa Group (SG); Ігор Ніконов, підприємець, засновник девелоперської компанії KAN Development; Микола Негрич, підприємець та громадський діяч; Ігор Ланда, директор "БТ Інвест Україна", член правління "Новус Україна"; Андрій Іванов, співзасновник девелоперської компанії UDP під управлінням інвесткомпанії Q Partners; Євген Горбач, керівник ринку "Столичний".