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Київські підприємці заявили, що продовжують роботу та готові підтримувати обороноздатність країни

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 19:58
Київські підприємці заявили, що продовжують роботу та готові підтримувати обороноздатність країни Фото: представники бізнесу заявили, що готові підтримувати обороноздатність країни (apostrophe.ua)
Автор: Артем Горовенко

Київські підприємці виступили із спільною заявою, у якій повідомили, що бізнес продовжує стабільно працювати та виконувати свої зобов’язання перед партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників бізнес-середовища, який відбувся в приміщенні Центру захисту киян 15 лютого.

Зокрема, представники бізнесу підтвердили свої плани залишитися в Україні і робити свій внесок в добробут країни. Також вони зазначили, що провели внутрішню координаційну зустріч та визначили яким буде алгоритм дій бізнесу по допомозі мешканцям Києва та українській державі.

Підприємці запевнили, що знаходяться на зв‘язку з міською та центральною владою, системою територіальної оборони і готові реагувати на кризові ситуації.

Також вони закликали підприємців по всій країні зберігати стабільну роботу, а в разі необхідності - підставити плече українському суспільству та українській армії.

"Ми впевнені у мирному майбутньому України. Ми віримо в наші збройні сили, віримо в Україну та на свому рівні будемо робити все для забезпечення економічної стабільності та обороноздатності нашої держави", - йдеться у заяві.

Заяву підтримали: Владислава Молчанова, інвестор, громадський діяч, засновниця групи компаній Stolitsa Group (SG); Ігор Ніконов, підприємець, засновник девелоперської компанії KAN Development; Микола Негрич, підприємець та громадський діяч; Ігор Ланда, директор "БТ Інвест Україна", член правління "Новус Україна"; Андрій Іванов, співзасновник девелоперської компанії UDP під управлінням інвесткомпанії Q Partners; Євген Горбач, керівник ринку "Столичний".

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