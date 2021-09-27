Київська поліція зірвала апеляцію у справі ветеранів "Азову", - адвокат
Керівництво ГУНП в м. Києві та Київського СІЗО зірвали судовий розгляд апеляційної скарги на арешт "азовців" Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката підсудних Едуарда Вербінця під час акції біля стін суду.
"Це ряд умисних, узгоджених різними гілками влади дій, спрямованих на те, щоб Кухарчук фізично був обмежений в праві участі у виборах", - заявив Вербінець.
За його словами, поліція з невідомих причин не змогла доставити підсудних до суду, а також не спромоглася забезпечити проведення відеоконференції.
"Не може Нацполіція видавати дозвіл на прибуття в зал судового засідання, у нас повістка суду і вимога суду вища будь-якого дозволу Нацполіції", - сказав адвокат.
Засідання перенесено на 5 жовтня. Водночас біля суду відбулася акція на підтримку арештованих ветеранів. Крім Нацкорпусу, серед учасників були представники "Свободи", добровольчого руху ОУН та інших ветеранських та націоналістичних організацій.
Кухарчука і Довбиша звинувачують у хуліганських діях під час акцій протесту біля Офісу президента. На думку самих ветеранів, затримання пов’язане з іншою акцією, коли вони намагались задати питання президенту під час урочистостей до Дня прапору.
Як повідомлялось, під Печерським управлінням поліції у Києві ветеран полку "Азов" Дмитро Кухарчук на знак протесту порізав собі вени. Він заявив про фабрикування справи проти нього та інших ветеранів за акцію під Офісом президента 14 серпня.