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Київська поліція зірвала апеляцію у справі ветеранів "Азову", - адвокат

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 18:14
Київська поліція зірвала апеляцію у справі ветеранів "Азову", - адвокат Фото: київська поліція зірвала апеляцію у справі ветеранів "Азову" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Керівництво ГУНП в м. Києві та Київського СІЗО зірвали судовий розгляд апеляційної скарги на арешт "азовців" Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката підсудних Едуарда Вербінця під час акції біля стін суду.

"Це ряд умисних, узгоджених різними гілками влади дій, спрямованих на те, щоб Кухарчук фізично був обмежений в праві участі у виборах", - заявив Вербінець.

За його словами, поліція з невідомих причин не змогла доставити підсудних до суду, а також не спромоглася забезпечити проведення відеоконференції.

"Не може Нацполіція видавати дозвіл на прибуття в зал судового засідання, у нас повістка суду і вимога суду вища будь-якого дозволу Нацполіції", - сказав адвокат.

Засідання перенесено на 5 жовтня. Водночас біля суду відбулася акція на підтримку арештованих ветеранів. Крім Нацкорпусу, серед учасників були представники "Свободи", добровольчого руху ОУН та інших ветеранських та націоналістичних організацій.

Кухарчука і Довбиша звинувачують у хуліганських діях під час акцій протесту біля Офісу президента. На думку самих ветеранів, затримання пов’язане з іншою акцією, коли вони намагались задати питання президенту під час урочистостей до Дня прапору.

Як повідомлялось, під Печерським управлінням поліції у Києві ветеран полку "Азов" Дмитро Кухарчук на знак протесту порізав собі вени. Він заявив про фабрикування справи проти нього та інших ветеранів за акцію під Офісом президента 14 серпня.

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