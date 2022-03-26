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Не тільки Київська область. Україна погодила ще кілька гумкоридорів

Фото: Україна погодила ще кілька гумкоридорів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

На 26 березня Україна погодила 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення із зони бойових дій. Зокрема, з Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

Донецька область

З Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті. Безкоштовно дозаправитися можна в Бердянську-вулиця Мелітопольське шосе, 87б.

"Через блокування автобусів на блокпостах сьогодні централізованої евакуації на автобусах не буде", - заявила Верещук.

Для отримання допомоги та притулку в Бердянську потрібно звертатися в Гуманітарні штаби - 3-72-76, 3-52-52, 097-551-59-17, 050-439-75-29. Для допомоги в Запоріжжі-095-220-41-11, 067-220-41-12, 0-800-503-508.

Луганська область

Рубіжне, місце зборів - вулиця Чехова, 11

Нижній, місце зборів - вулиця Паркова, 13

Лисичанськ, місце зборів - вулиця Сосюри, 324

Попасна, місце зборів - вулиця Першотравнева, 42

Сєвєродонецьк, місце зборів - проспект Хіміків, 28

Горський, місце зборів - вулиця Гагаріна, 13

Раніше РБК-Україна повідомляло про евакуаційні рейси в Київській області.

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